Henscheids alter Panda: Ein "rollendes Kleinbiotop"

Der rote Lack ist überzogen mit einem braun-schwarzen Schleier. Graue Flechten wachsen aus dem Rücklicht, aus dem Seitenspiegel und überziehen das einstige Kult-Auto nahezu komplett. Es ist schon fast ein Kleinbiotop, wirkt etwas "renaturiert", sagt Wilhelm Koch. Der Amberger Künstler und Verleger hat das kleine Auto direkt durch die Türe mitten ins Amberger Luftmuseum hineingeschoben. Damit der Oldtimer im richtigen Licht steht, wenn sein Bildband vorgestellt wird.

"Fast ein Kleinbiotop" – Nur zweimal gewaschen

Seit 36 Jahren fahren die beiden Schriftsteller Eckhard und Regina Henscheid ihren Fiat Panda. "Die nächsten zehn werden sich geben", schreibt Satiriker Eckhard Henscheid in einem kurzen Gedicht im neu erschienenen Buch.

In all der Zeit hat seine Frau das gemeinsame Auto nur zwei Mal gewaschen, sagt sie. Und vor dem letzten TÜV mal die Fenster geputzt. "Wir haben uns nicht allzu sehr drum gekümmert", lacht der inzwischen 83-jährige Eckhard Henscheid. Doch der kleine rote Oldtimer mit 34 PS wird gefahren, bis er tatsächlich nicht mehr geht. Nur noch kurze Strecken, nur in der Stadt, versichern die beiden "etwaigen anwesenden Vertretern der Ordnungsmacht". Und: "Wir halten uns streng an die Straßenverkehrsordnung."