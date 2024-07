Mann greift Polizei mit Messer an und wird durch Schuss gestoppt

Bei einem Polizeieinsatz in Repperndorf, einem Ortsteil von Kitzingen, ist ein Mann am Mittwochabend durch den Schuss eines Polizisten lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet, habe die Ex-Freundin des 46-Jährigen gegen 21 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Mann in der gemeinsamen Wohnung im Kugelspiegelweg randaliert habe. Beim Eintreffen der ersten Streifen ging der 46-Jährige nach Angaben der Polizei in das Gebäude und kam kurz darauf mit mehreren Messern wieder heraus.

Mann geht mit Messer auf Polizeibeamte los

Gleich danach ging der Mann mit einem Messer auf zwei Polizeibeamte los. Diese setzten zunächst Pfefferspray ein und gaben einen Warnschuss ab. Als der Mann weiter mit Messern bewaffnet auf die Polizisten zulief, machten sie von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der 46-Jährige wurde im Bereich des Oberkörpers getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizeibeamten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzten diese bis zum Eintreffen eines Notarztes fort. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Landeskriminalamt ermittelt

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die ersten Ermittlungen und sicherte die Spuren am Tatort. Wie nach dem Einsatz von polizeilichen Schusswaffen üblich, übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) die weiteren Ermittlungen, um die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs zu überprüfen. Am frühen Donnerstagmorgen trafen Ermittler des LKA am Tatort ein. Das Verfahren gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen wegen des Angriffs auf den Polizeibeamten hat die Staatsanwaltschaft Würzburg in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg übernommen.