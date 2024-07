Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Züchtigere Dirndl, mehr Comic: Der Wirte-Wiesnkrug 2024 ist da

Züchtigere Dirndl, mehr Comic: Der Wirte-Wiesnkrug 2024 ist da

In rund acht Wochen heißt es auf der Münchner Theresienwiese wieder O'zapft is! Rechtzeitig haben die Wiesnwirte ihren neuen Bierkrug vorgestellt. Dieser wird freilich nicht in den Zelten eingesetzt - er gilt als Sammlerstück.