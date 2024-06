Nach Gerichtsentscheidung: Kein Herzkasperl-Zelt auf der Wiesn

Auf der "Oidn Wiesn" gehört das Herzkasperl-Zelt künftig der Vergangenheit an. Das teilte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner am Vormittag am Rande einer Pressekonferenz mit. Das bedeutet konkret, dass das Herzkasperl-Zelt 2024 nicht auf dem Oktoberfest aufgestellt wird.

Stellungnahme der Anwälte liegt noch nicht vor

Eine Stellungnahme von Seiten der Anwälte des unterlegenen Wirteduos liegt noch nicht vor. Die Anwälte der Herzkasperl-Festzelt-Wirte Joseph Bachmeier und Martin Jonas hatten beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Beschwerde gegen die Entscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts eingelegt.

Wirte wollten doch noch eine Zulassung bekommen

Mit einem Eilantrag wollten sie erreichen, doch noch eine Zulassung für ihr Herzkasperl-Festzelt zu bekommen und damit die Entscheidung des Münchner Stadtrats zu umgehen. Grund: Dieses Jahr hatte erstmals die Wirtsfamilie Schöniger mit ihrem Zelt "Boandlkramerei" den Zuschlag für die "Oide Wiesn" erhalten. Das Herzkasperl-Festzelt kam nicht zum Zug.

Nach Ansicht der Anwälte von Bachmeier und Jonas hätte die Bewerbung des Boandlkramerzelts von der Stadt München nicht berücksichtigt werden dürfen. Grund: Die Bewerbung habe die grundsätzlichen Kulturkriterien für das Musikantenzelt nicht erfüllt, die der Stadtrat in einem Grundsatzbeschluss 2016 festgelegt hatte.

Wer erfüllt die Kulturkriterien für ein Musikantenzelt?

Gestützt wird die Sichtweise laut der Anwaltskanzlei durch eine Stellungnahme des städtischen Kulturreferats, die im Rahmen der Bewerbungsverfahrens verfasst wurde. Darin schreibe das Referat offenbar, dass die Bewerbung der Schöniger GmbH die Ausschreibungskriterien nicht vollumfänglich erfülle, das Herzkasperlzelt hingegen schon. Bislang hat sich der Festwirt der "Boandlkramerei" auf Anfrage des BR nicht dazu geäußert.

Kriterienkatalog für Wirte-Auswahl

Insgesamt 13 Kriterien der Stadt München regeln, wer einen Platz für ein Festzelt bekommt. Darunter sind zum Beispiel die Punkte Volksfesterfahrung, Ökologie oder ob das Zelt in Eigenbesitz ist. Viele der Festzelte auf dem Oktoberfest sind nämlich nur geleast. Für Musikantenzelte gibt es außerdem bestimmte Kulturkriterien.

Wer schon mehrere Jahre auf dem Oktoberfest ist und in der Vergangenheit alles richtig gemacht hat, bekommt Extra-Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, erhält den Zuschlag. Der Kriterienkatalog gilt sowohl für das große Oktoberfest als auch für die Oide Wiesn.