10 Jahre nach Brand: Kirche St. Martha erstrahlt in Alt und Neu

Ein großer funkensprühender Feuerball war in den frühen Morgenstunden vor zehn Jahren über der Nürnberger Innenstadt zu sehen. Damals stand ein Großteil der Marthakirche in Flammen. Das Feuer zerstörte die Kirche bis auf die Außenmauern. Der jahrhundertealte Dachstuhl brannte lichterloh, die Balken krachten ins Kircheninnere. Das Feuer und die große Hitze zerstörten die Orgel, die Pfeifen und auch die Glocken schmolzen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, einige Anwohner wurden in der Brandnacht vorsorglich aus den anliegenden Häusern geholt.

Anblick der Kirche in Brandnacht ein Schock

Der damalige Pfarrer von St. Martha, Dieter Krabbe, wurde in der Brandnacht von der Polizei aus dem Schlaf gerissen. Er eilte zu seiner Kirche unweit des Hauptbahnhofs. Wie angewurzelt stand er vor der brennenden Kirche - daran erinnert er sich heute, zehn Jahre später, noch sehr genau und auch daran, wie er dachte: "Das kann nicht sein." Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar, möglich sei ein technischer Defekt.

Historische Fenster gerettet

Im 14. Jahrhundert war die historische Pilgerkirche erbaut worden, in der auch Hans Sachs und die Meistersinger gewirkt hatten. Aus dieser Zeit stammen auch die bunten Farbfenster, ein Markenzeichen der Kirche. Diese waren zum Zeitpunkt des Brandes ausgebaut und in München eingelagert. Denn die Kirche sollte renoviert werden. Im Rahmen des Wiederaufbaus wurden die Fenster wieder eingesetzt.

Heute ist der Innenraum der Kirche offen und hell mit diagonal versetzen Hölzern an der Decke. Im offenen Kirchenraum befinden sich keine feststehenden Bänke und Emporen. Stattdessen stehen Stühle im Inneren der Kirche. Das offene Konzept ermöglicht der Gemeinde eine vielfältige Nutzung, neben Gottesdiensten und Konzerten kann nun auch Diakoniearbeit mitten in der Kirche stattfinden. Der Koordinator und der heutige Pfarrer der St. Martha Kirche freut sich über das gelungene Zusammenspiel aus Alt und Neu und die vielseitige Nutzung, die der Wiederaufbau möglich machte. Neben Gottesdiensten finden in der Kirche regelmäßig Konzerte oder auch Sprachkurse statt.

Ausstellung und Baucafe zum Jahrestag

Beim Wiederaufbau der Kirche wurde die Gemeinde mit einbezogen. Als Koordinator begleitete der heutige Pfarrer Georg Rieger den vier Jahre dauernden Prozess. Im Jahr 2018 wurde die Kirche feierlich wiedereröffnet, einige Monate später konnte dann auch die neue Orgel eingebaut werden.

Am 5. Juni jährt sich der Brand der Nürnberger St. Martha Kirche zum zehnten Mal. Zum Gedenken gibt es mittags ein Konzert der Hochschule für Musik in Nürnberg. In einer Ausstellung sind Fotos vom Wiederaufbau und der Kirche nach dem Brand zu sehen. Am Abend um 18 Uhr beginnt ein BAUCAFÉ mit einer Gesprächsrunde zum Gedenken an den Brand.