Mitsuo Iwamoto ist freier Journalist in Berlin und arbeitet unter anderem für die wochentaz, Zeit Online und den Bayerischen Rundfunk. Seine Themenschwerpunkte sind Rechtsextremismus, Ausbeutung im Netz und Lösungen für die Klimakrise. Er studierte Politik und Philosophie in Oxford und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Für seine Berichterstattung über den rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München erhielt er 2023 den Ensemble-Preis des Saarländischen Journalistenverbandes.