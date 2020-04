Ach, du liebe Weihnachtszeit! Rückschau Christmas-Cracker Lesungen 2016

Am Montag, den 05.12. in Rosenheim und am Donnerstag, den 15.12.2016 in Ebersberg: Die Sprechercrew war auf adventlicher Reise und servierte wieder Christmas-Cracker für die Ohren – zugunsten der Aktion "Sternstunden": Mit Szenen, Geschichten und Gedichten, teils bayerisch-barock und besinnlich, teils frech und sarkastisch ...