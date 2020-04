Mo, 05.12. Stadtbibliothek Rosenheim Bilder, Mitwirkende und Texte in Rosenheim

Am Montag, den 5. Dezember war die Sprechercrew auf adventlicher Reise und servierte in der Stadtbibliothek Rosenheim wieder Christmas-Cracker für die Ohren – zugunsten der Aktion "Sternstunden".

______________________________________________________________________

Marlen Haushofer: Das Weihnachtsmahl der Untermieter.

Aus: Marlen Haushofer: Begegnung mit dem Fremden.

Copyright Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

______________________________________________________________________



Helmut Eckl: Weihnachtspackerl, Heiligomd.

Aus: Helmut Eckl: Mich regt nix auf.

edition schulz, München 1997

______________________________________________________________________

Ludwig Thoma: Christabend.

Aus Ludwig Thoma: Nachbarsleute - sämtliche Kleinstadtgeschichten.

Piper Verlag, München 1987

______________________________________________________________________





Heinrich Seidel: Der kleine Nimmersatt.

http://www.weihnachtsmann.net/weihnachtsgedichte/der-kleine-nimmersatt.htm

"Is there a Santa Claus?" - "Gibt es einen Weihnachtsmann"

New York Sun, 21.09.1897

https://www.welt.de/vermischtes/specials/weihnachten/article1487625/Ja-Virginia-es-gibt-einen-weihnachtsmann.html

______________________________________________________________________

Paul Maar: Der doppelte Weihnachtsmann.

Aus: Warten auf Weihnachten. 24 Geschichten bis zum Heiligabend. Hrsg. Susanne Klein.

Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg 2003

______________________________________________________________________

Herman Bang: Einsam am Hl. Abend

https://www.derweg.org/feste/weihnachten/hermanbang/

______________________________________________________________________

O'Henry (William Sydney Porter): Das Geschenk der Weisen.

Copyright: DTV Junior, München 2013



Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.



An diesem Abend in Rosenheim konnten wir insgesamt 1150,40 Euro sammeln.



Herzlichen Dank allen Spendern und den Sponsoren!