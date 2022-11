Redaktion Kinder experimentiert im "Lachlabor" Von Steinzeit-Friseuren bis zu zersungenen Tellern

Pupskissen und Föhn werden ins Aufnahmestudio im Funkhaus-Sendebau getragen, Schutzbrillen und Labor-Mäntel zurechtgelegt. Mal wird Elefanten-Kot in Papiertüten angeschleppt, dann Vanille-Eis in einen Wasserkocher gesteckt. Das kann nur eines bedeuten: Neue "Lachlabor"-Folgen werden aufgezeichnet! Ab sofort sind sie als eigenständiger Podcast abrufbar. Die Moderatoren Mischa Drautz und Tina Gentner erzählen, was ihre Sendung für Kinder so besonders macht.

Author: Tina Gentner und Mischa Drautz, Moderatoren "Lachlabor"