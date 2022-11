Beliebtes Kinder-Format als eigenständiger Podcast Lachlabor – ein Podcast für Gehirnzellen und Lachmuskeln

Kann man in geschmolzener Schokolade schwimmen? Pinkelt sich eine Fledermaus beim Über-Kopf-Hängen selbst an? Im Lachlabor beantworten die beiden Hosts Tina Gentner und Mischa Drautz die verrücktesten Fragen, die Kinder ihnen stellen. Die beliebte Rubrik aus der Kinder-Radiosendung "radioMikro" ist ab sofort als eigenständiger Podcast abrufbar: Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge "Lachlabor – Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem sonntags um 7.05 Uhr bei Bayern 2.