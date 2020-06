Weiterer Digitalradio-Ausbau bis Ende 2020 Neue DAB+ Sender und Programmergänzungen

Mit Inbetriebnahme des neuen Senders Kronach in Oberfranken am Freitag, 26. Juni, setzt der Bayerische Rundfunk den Ausbau des DAB+ Sendernetzes in diesem Jahr weiter fort und verbessert so den Digitalradio-Empfang in Bayern. Insgesamt ist geplant, das DAB+ Netz im Freistaat in diesem Jahr um neun Standorte auf dann 74 Standorte auszubauen. Bereits im April startete der Sender Wertheim in Unterfranken, weitere Anlagen folgen ab Herbst. Außerdem wird bereits zum 1. Juli in drei Regionen das bestehende DAB+ Angebot um je ein Bayern 1-Regionalprogramm ausgeweitet.