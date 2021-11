BR baut DAB+-Netz weiter aus DAB+-Standorte Schönsee (Oberpfalz) und Volkach (Unterfranken) gehen in Betrieb

Der Bayerische Rundfunk nimmt am Donnerstag, den 25. November 2021 zwei neue DAB+ Senderstandorte in Schönsee in der Oberpfalz und in Volkach in Unterfranken in Betrieb. Beide Gemeinden sowie die Umgebung werden über die neuen Standorte sehr viel besser mit DAB+ versorgt als bisher – auch der Empfang in Gebäuden und in Tallagen verbessert sich dabei entscheidend. DAB+ bietet neben einer besseren Klangqualität auch eine erheblich größere Programmvielfalt als der UKW-Empfang.