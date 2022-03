Pilotbetrieb "BR Smart Audio" Originalsprache via HbbTV

Pilotphase

Mit der BR-App aus dem Playstore oder Appstore lässt sich am Smartphone (als "Second Device") die Originalsprache zum laufenden Fernsehbild auswählen, während gleichzeitig über den Fernseher die synchronisierte deutsche Tonfassung zu hören ist. Voraussetzung ist dass der Smart TV, den neuesten Standard HbbTV 2 unterstützt.

Aktuell trägt die App noch den Namen ihrer Vorgänger-App "BR Audiodeskription". Sie wird künftig auf den neuen Namen "BR Smart Audio" umgetauft und erhält dadurch eine universellere Bezeichnung. So kann die App auch ganz unterschiedliche Tonangebote bereitstellen. Sie kann in den jeweiligen App-Stores heruntergeladen werden.

Zu Beginn des Films kann die Verbindung zwischen den beiden Geräten über die HbbTV-Applikation "Originalsprache" am Fernseher aktiviert werden. Danach stehen die Sprachfassungen in der BR App am Smartphone lippensynchron zum Fernsehbild zur Verfügung. Am Mobilgerät wird die ausgewählte Tonspur am besten über einen Kopfhörer genutzt, während für alle anderen der Fernsehton regulär über die TV-Lautsprecher im Raum zu hören ist.