PULS Reportage Kunstauktion zugunsten von Sternstunden

Auf dem Kunstmarkt und in der Popkultur erleben sogenannte NFTs gerade einen Boom und es werden damit Millionen verdient. Ein NFT (Abkürzung für "Non Fungible Token") ist so etwas wie eine digitale Besitzurkunde, gespeichert in einer Blockchain. Auch wenn es absurd klingt: Als NFT werden häufig Bilder, Songs oder auch Videoclips verkauft, die weiterhin für alle im Netz sichtbar sind: Ein Journalist der New York Times verkaufte ein Foto seiner Kolumne für 560.000 Dollar, ein NFT, der als Internet-Meme bekannten "Nyan-Cat", brachte rund 600.000 Dollar. Genauer wird das NFT-Prinzip in dieser PULS Reportage erklärt.