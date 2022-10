Preis für radioReisen Bari-Reportage Premio ENIT für Andreas Pehl

"Andreas Pehls radioReisen-Beitrag über die Wiedergeburt Baris bleibt lange im Kopf: Er ist kenntnisreich und liebevoll erzählt, stimmungsvoll und abwechslungsreich produziert! Danke an das gesamte Team rund um Andreas Pehl – also unsere Redakteur/innen Laura Freisberg, Helen Malich, Katja Paysen-Petersen, Sebastian Nachbar und Till Ottlitz, sowie Maximilian Joseph in der Regie und Wolfgang Lösch in der Produktion. Der Preis zeigt eindrücklich die kontinuierlichen Leistungen unseres besonderen Reisemagazins."