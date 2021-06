Auszeichnung "freizeit" angelt sich "Silbernen Columbus"

Mit der Ausgabe "Schmidt Max und das Glück am Haken" hat die Redaktion Freizeit erneut einen bedeutenden Preis an Land gezogen. Für den Film übers Lachsfischen in Irland bekam das Team um Redakteur und Autor Frank Meißner einen Silbernen Columbus. Verliehen wurde er am 11. März auf der ITB, der größten Tourismusmesse der Welt, in Berlin.