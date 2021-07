Auch im Regen: Kino macht Freude BR-Produktionen beim Filmfest erfolgreich

Filmfest-Eröffnung mit dem "Kaiserschmarrndrama"

Eröffnet hat das Festival die BR/Degeto-Koproduktion "Kaiserschmarrndrama" – zum ersten Mal in der Geschichte des Filmfests an gleich sechs verschiedenen Orten. Der Kinofilm nach den Geschichten von Rita Falk über die niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger, gespielt von Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, ist nun der siebte der Reihe, der in die Kinos kommt: ab 5. August bundesweit! Der "Eberhofer-Krimi" ist in der Heimatkrimi-Reihe bei Stephanie Heckner im PB Spiel-Film-Serie entstanden und hat von dort aus die Herzen der Zuschauer im Kino erobert. Aber nicht nur im Kino auch bei den Ausstrahlungen im Ersten und im BR Fernsehen begeistern die Filme regelmäßig die Zuschauerinnen und Zuschauer.