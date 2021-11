Bayerischer Architekturpreis 2021 BR-Journalist Moritz Holfelder ausgezeichnet

Was zuerst auffällt? Sein neugieriger Blick. Selbst in der Frühschicht, wenn es draußen noch ziemlich dunkel ist, bekundet er großes Interesse an dem, was vorgeht: Was passiert gerade, was ist heute erzählenswert? Diese Neugier zeichnet Holfelder auch als Reporter aus – sehr viele seiner Beiträge beginnen mit einer Ortsbeschreibung, versuchen die Hörerinnen und Hörer teilhaben zu lassen an dem, was er gerade sieht und hört. Diese Neugier öffnet ihm Türen, etwa bei seiner Reihe "Haus des Monats" für BR24 und die KulturBühne.