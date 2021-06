Umweltmedienpreis Doppelte Auszeichnung für Radio und Fernsehen

Claudia Decker, Autorin und Moderatorin im Hörfunk (Bayern 2 Notizbuch) bekommt den Hörfunk-Preis insbesondere für drei Sendungen, die von Ingrid Wolf und Johanna Stadler als Redakteurinnen begleitet wurden. Ein Halbstundenfeature verfolgte dabei den Lebenszyklus einer Plastiktüte. Es zeigte einerseits auf, wie viel Energie und Rohstoffe bei der Herstellung verbraucht werden, wie unbedacht die meisten Tüten dann "ex und hopp" wieder entsorgt und schließlich zur Umweltbelastung werden. Eine zweite Sendung beleuchtete die völlig undurchsichtige Herkunft der Daunen in modischen Jacken, die sich letztlich fast immer Lebendrupf herausstellte. Und um Tierquälerei ging es auch in der preisgekrönten Sendung zum Thema Froschschenkel. Kaum jemand weiß, dass die EU jährlich bis zu 200 Millionen Froschschenkel - hauptsächlich aus Ostasien - importiert. Das Fangen von Fröschen ist in der EU nämlich verboten, das Essen dagegen nicht.