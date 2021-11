Virtuelle IZI-Jahrestagung "Wenn Du mich noch einmal 'braune Schokolade' nennst"

Was Weiße lernen müssen und wie tief unbewusste Denkmuster und Voreingenommenheit (Unconscious Bias) verwurzelt sind, thematisieren Dr. Susan Arndt (Universität Bayreuth) und Karin Heisecke (MaLisa-Stiftung) in ihren Eingangsvorträgen.

Was können die Medien tun?

Die 12-jährige Saira

Medien können einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Sensibilisierung für Alltagsrassismus leisten, zum Beispiel indem Rassismus konkret in Kindersendungen thematisiert wird. Wie dies umgesetzt werden kann, wird unter anderem an Sendungsausschnitten von RESPEKT (ARD alpha) und Checker Tobi (BR) aufgezeigt, der Blick geht aber mit Beispielen aus zum Beispiel Großbritannien (The school that tried to end racism, BBC4) und Norwegen (Zombie Lars) auch über den deutschen Tellerrand hinaus.