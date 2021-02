Ludwig-Demling-Medienpreis Andrea Koeppler gewinnt mit "Weizen im Visier"

"Weizen im Visier - Lebensmittel oder Krankmacher?" untersucht die möglichen Ursachen für das weit verbreitete Reizdarm-Syndrom und stellt vor allem die Erkrankten in den Vordergrund, die mit ihren Beschwerden oft nicht einmal von ihren Hausärzten ernst genommen werden. Die Preisverleihung fand am 5. Februar Corona-bedingt als virtuelle Veranstaltung aus einem Studio in Wiesbaden statt.

Die Gastro-Liga, eine Gesellschaft, die sich der Bekämpfung von Magen-Darm-Erkrankungen verschrieben hat, würdigt mit dem Ludwig-Demling-Medienpreis "herausragende journalistische Arbeiten, die in wissenschaftlich korrekter und gleichzeitig laienverständlicher Weise über gastroenterologische Erkrankungen und deren Prävention berichten". Der Preis wurde nach ihrem Gründer benannt. Schirmherr der Gastro-Liga ist der Fernsehjournalist und ehemalige Vorsitzende der ARD Prof. Peter Voß. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Print und Elektronische Medien vergeben und ist mit insgesamt 5.000 € dotiert.

Über den Film

Dass ein Gesundheitsthema zu einem DokThema werden könnte, ist nicht unbedingt naheliegend. Doch als die Autorin im Zuge ihrer Recherchen für ein früheres DokThema den Züchtungsforscher Dr. Klaus Fleißner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising kennenlernte, überraschte er sie mit einer spannenden These. Fleißner forschte an alten regionalen Weizensorten um herauszufinden, ob sie für Menschen mit Reizdarm vielleicht verträglicher sind. Daraus folgten Fragen: War aus dem alten Lebensmittel Weizen durch züchterischen Eingriff zugunsten industrieller Verarbeitung ein moderner Krankmacher geworden? Was ist wirklich dran an der Gluten-Unverträglichkeit, die wiederum zu einem Boom von glutenfreien Lebensmitteln geführt hat?