Salus Medienpreis Andrea Koeppler gewinnt mit DokThema

"Andrea Koepplers Dokumentation 'Kampf ums Saatgut – wer bestimmt, was wir essen?' ist ein DokThema at its best: sorgfältige Recherche, gelungene Dramaturgie, großartige Bilder und einfühlsamer Schnitt machen die schwere Kost leicht verdaulich. Ich gratuliere ihr und allen Beteiligten zur verdienten Auszeichnung."