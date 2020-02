Übersicht Sprech(er)stunden Übersicht 2020

"Freu dich Erd und Sternenzelt" - November 2020 // Schrobenhausen



Ein besinnliches Programm zum Advents-Beginn. Vorweihnachtliche Texte - stilvoll umrahmt von der "Hofmarkmusik".

Am Sonntag, den 29. November (1. Advent) um 16 Uhr in der Schrobenhausener Stadtparrkirche St. Jakob.





___________________________________________________



Christmas Crackers – Dezember 2020 // Rosenheim - Wasserburg - München



Natürlich werden wir auch in diesem Jahr unsere erfolgreichen Weihnachtslesungen fortsetzen – und Ihnen wieder "Christmas Crackers für die Ohren" bieten:

"Ach du liebe Weihnachtszeit" heißt es am:

- Montag, den 7. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadtbiblithek Rosenheim

- Samstag den, 12. Dezember im InnKaufhaus Wasserburg, (die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben!)

- München, Studio 1 des Münchner Funkhauses, (Datum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben!



___________________________________________________



"Wie schön leuchtet der Morgenstern" - Dezember 2020 // Gempfing



Weihnachtliches AN WEIHNACHTEN, am 2. Feiertag, Samstag, den 26. Dezember um 16 Uhr in der Gempfinger Pfarrkirche St. Vitus