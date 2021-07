BR-Rundfunkrat BR setzt Konsolidierungskurs fort

Zu den tariflichen und teuerungsbedingten Aufwandssteigerungen kommen 2016 die beiden Sportgroßereignisse Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und die Olympischen Sommerspiele in Brasilien hinzu. Nur durch die eingeleiteten Einsparmaßnahmen können diese zusätzlichen Belastungen abgemildert werden. Die Umsetzung wird so programmschonend wie möglich gestaltet. Der BR setzt dabei auch auf interne Synergieeffekte. Mit dem Abbau von 25 Stellen in 2016 kommt der BR auch der KEF-Forderung zum Personalabbau nach.