Personalie Christoph Netzel wird neuer Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung vom 15. März 2018 der Berufung von Christoph Netzel als Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit zugestimmt. Netzel übernimmt seine neue Aufgabe zum 1. Juli 2018. Er tritt die Nachfolge von Klaus Kastan an, der zum 30. Juni 2018 in den Ruhestand geht.