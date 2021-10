Rundfunkrat Drei-Stufen-Test-Verfahren für das Telemedienkonzept der ARD-Programmdirektion/DasErste.de "Änderung der Verweildauern"

I. Drei-Stufen-Test-Verfahren

Der Intendantin des BR hat dem Rundfunkrat am 6. September 2021 die Angebotsbeschreibung der ARD-Programmdirektion für das Telemedienkonzept "Änderung der Verweildauern" zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2021 die Einleitung des Drei-Stufen-Test-Verfahrens für das Telemedienkonzept der ARD-Programmdirektion/DasErste.de "Änderung der Verweildauern" und die Veröffentlichung der entsprechenden Angebotsbeschreibung am 22. Oktober 2021 beschlossen.

II. Angebotsbeschreibung

Die Angebotsbeschreibung steht nachfolgend zum Download bereit:

Telemedienkonzept der ARD-Programmdirektion/DasErste.de "Änderung der Verweildauern" Format: PDF Größe: 3 MB Herunterladen

III. Gelegenheit zur Stellungnahmen Dritter

Gemäß § 32 Abs. 5 Medienstaatsvertrag ist Dritten durch das zuständige Gremium in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, innerhalb einer Frist von mindestens 6 Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks gewährt eine Frist von 10 Wochen.

Dritte werden hiermit aufgefordert, von Freitag, den 22.10.2021, bis Freitag, den 17.12.2021, ihre Stellungnahme zum Telemedienkonzept der ARD-Programmdirektion/DasErste.de "Änderung der Verweildauern" abzugeben.

Die Stellungnahmen sind per E-Mail (oder per Post) an den Vorsitzenden des Rundfunkrats des BR, Dr. Lorenz Wolf, an folgende Adresse zu richten:

Datenschutzrechtliche Hinweise: Ihre E-Mail-Adresse und den Inhalt Ihrer Mail wird der BR nur für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwenden. Ihre Einwilligung in diese Datenvereinbarung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf dieselbe o.g. E-Mail-Adresse des BR.

Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung

Postanschrift:

Bayerischer Rundfunk

Rundfunkrat

Herr Rundfunkratsvorsitzender Dr. Lorenz Wolf

Rundfunkplatz 1

80335 München

Der Rundfunkrat ist zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen verpflichtet. Es wird daher gebeten, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zu kennzeichnen und gesondert in sicherer Form (per Post mittels Einschreiben/Rückschein) an den Rundfunkrat zu übermitteln bzw. gegebenenfalls eine vertrauliche und eine nicht vertrauliche Version ihrer Stellungnahme einzureichen. Vertrauliche Daten werden den Mitgliedern von der Vorsitzenden des Rundfunkrates nur zur Verfügung gestellt, sofern sie zuvor eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben haben. Der Intendantin sind lediglich die nicht vertraulichen Fassungen der Stellungnahmen zuzuleiten (§ 32 Abs. 5 Medienstaatsvertrag und Abschnitt II. Absatz 3 und Absatz 6 ARD-Genehmigungsverfahren).

Dritte können ihre Stellungnahmen auch unmittelbar an den Gutachter (s. unten IV) senden (der Gutachter wird vertrauliche Daten aus Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht im Gutachten ausweisen und bei unmittelbarer Zusendung nicht an den Rundfunkrat weiterleiten).

IV. Gutachter zu den marktlichen Auswirkungen

Zu den wettbewerbsökonomischen Auswirkungen des o.g. Angebots wird der Rundfunkrat gutachterliche Beratung hinzuziehen. Der Gutachter soll die Auswirkungen der wesentlichen Änderung der Telemedienangebote des BR auf allen relevanten Märkten untersuchen und bewerten.

Zur Auswahl des unabhängigen Sachverständigen führt der Rundfunkrat ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren durch.

Interessenbekundungsverfahren für Drei-Stufen-Test-Verfahren zum Telemedienkonzept der ARD-Programmdirektion/DasErste.de "Änderung der Verweildauern" Format: PDF Größe: 392,73 KB Herunterladen

Der Rundfunkrat wird den Namen des Gutachters unverzüglich nach dessen Beauftragung auf dieser Internetseite veröffentlichen.

V. Entscheidung des Rundfunkrates

Der Rundfunkrat wird das Ergebnis seiner Beratung einschließlich der eingeholten Gutachten unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auf dieser Internetseite bekannt geben.

Ansprechpartner:

Dr. Lorenz Wolf

Vorsitzender des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks

Nils-Peter Timm

Referent Drei-Stufen-Test

Tel.: 089 / 5900 - 30404