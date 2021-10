BR-Rundfunkrat Start für zwei neue Drei-Stufen-Test-Verfahren

Die zuvor bestehende gesetzliche Verweildauer für sendungsbezogene Angebote von sieben Tagen soll durch eine angebotsabhängige Befristung für Verweildauern ersetzt werden. Dies entspricht den Anforderungen aus dem am 1. Mai 2019 in Kraft getretenen Rundfunkstaatsvertrag, die am 29. Mai 2020 unverändert in den Medienstaatsvertrag übernommen wurden. Die Verweildauern sollen damit ARD-einheitlich moderat ausgedehnt werden und somit die gesetzliche Liberalisierung der Verweildauern und das veränderte Nutzungsverhalten und -bedürfnis miteinander verbinden.