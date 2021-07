Mittelfranken BR-Studio Ansbach

Studiert in Ansbach, volontiert im Allgäu und seit 2019 beim BR.

Als Schwabacherin zog es mich direkt nach dem Abi in mein aktuelles Berichtsgebiet. Und wie das dann so ist, wenn man nach dem Studium mit Anfang zwanzig die Heimat verlässt, steigert sich plötzlich der Lokalpatriotismus. Vor allem, wenn man sich für ein Volontariat beim Regionalfernsehen im Allgäu entscheidet. Denn am anderen Ende von Bayern ticken die Uhren ganz schön anders und sein "ade" muss man hart verteidigen!

Also zog es mich mit den Bergen in meinem Herzen zurück nach Mittelfranken und zum BR nach Nürnberg und schließlich ins Studio Ansbach. Immer bepackt mit Kamera, Mikro und Laptop fahre ich nun durch Ansbach und die Landkreise Ansbach und Neustadt-Aisch/Bad Windsheim.

Kein Tag ist seitdem wie der andere, Überraschungen sind vorprogrammiert und man lernt unfassbar viele interessante Menschen kennen. Und genau das macht meinen Korri-Job aus und das schätze ich jeden Tag.