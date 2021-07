Rosenheim-Korrespondentin Julia Binder "Manche Interviews sind nun authentischer"

Frau Binder, was hat sich in Ihrem Alltag verändert?

Sehr viel. So dürfen wir beispielseise nur noch allein im Studio sein, der Austausch mit den beiden Kolleginnen fehlt mir sehr. Homeoffice bin ich als Korri ja gewöhnt, das funktioniert auch gut. Aber nur noch Homeoffice hat auch seine Tücken. Und wie wahrscheinlich jedem zur Zeit, fehlen auch mir einfach die beruflichen und sozialen Kontakte. Zwischenzeitlich gab es auch mal Tage, an denen weniger los war. Normalerweise trudeln Mails im Minutentakt ein, Einladungen, bunte Themen, Vorschläge. In Zeiten von Corona kommen merklich weniger Mails an.

Plastiktüte über dem Mikro, Mundschutz auf, Abstand halten durch Tonangel usw. Aber auch das ist in vielen Situationen schwierig bis nicht möglich. So gibt's dann kreative Lösungen, dass sich die Protagonisten hinsetzen und ich das Mikro wie bei einer Pressekonferenz mit Stativ vor ihnen aufbaue.

Haben Ihre Protagonisten Vorbehalte? Ist es nun schwerer jemanden zu interviewen?

Einige Protagonisten sagten mir tatsächlich, dass sie nicht wollen, dass ich bei ihnen vorbei komme. Fürs Radio gibt's dann immer noch die Lösung des Telefoninterviews. Das ist übrigens einer der wenigen positiven Aspekte in dieser Zeit: Viele Interviewpartner sind bereit dazu, unsere Telefongespräche selbst nebenher mit dem Handy aufzuzeichnen. So kommen dann authentische Interviews zu Stande, die nicht rauschen oder knacken, wie bei normalen Telefoninterviews, die ich gar nicht gerne mag. Fürs Fernsehen habe ich tatsächlich auch schon einige Absagen bekommen.

Wahnsinnig positiv ist mir ein Dreh in Erinnerung geblieben, weil er trotz Corona-Thema so herrlich unbeschwert und optimistisch war. Ich habe über ein junges Paar berichtet, das seine Hochzeit wegen Corona verschieben musste. Die beiden waren aber so mit sich und der Entscheidung im Reinen, haben so viel Zuversicht und Lebensfreude ausgestrahlt, dass ich in den Stunden des Drehs und Schnitts vollkommen vergessen habe, dass es Corona überhaupt gibt.