Oberbayern BR-Studio Rosenheim

Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal in einer oberbayerischen Kleinstadt leben und arbeiten würde, hätte ich ihn mit großen Augen angeschaut. Wenn mir dieser jemand dann auch noch gesagt hätte, dass ich sowohl ins Leben dort als auch in meinen Job als Regionalkorrespondentin hoffnungslos verliebt sein würde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber so ist es.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Wuppertal. Während meiner Schul- und Studienjahre in Rom, Bologna, Luxemburg und Trier absolvierte ich gefühlte 10 000 Praktika in sämtlichen TV- und Radiosendern – wie sich das halt so gehört, wenn man heutzutage Journalistin werden möchte. Mich interessierte eigentlich so ziemlich jeder Standort außer Bayern. Das war mir zu perfekt, zu selbstherrlich.

Die Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule führte mich dann ausgerechnet nach München. “Was soll’s”, dachte ich mir, “immerhin hat die Schule einen guten Ruf.” Doch ich mochte die Stadt sofort und mir dämmerte: Bayern ist in vielerlei Hinsicht großartig. Während meiner Ausbildung fand ich zudem noch heraus, dass mir Fotografie und Print fast genauso viel Spaß machen wie Radio und Fernsehen. Also arbeitete ich unter anderem für die dpa, die SZ, den Münchner Merkur und diverse Frauenmagazine.

Aber letztendlich schlägt mein Herz für den (öffentlich-rechtlichen) Rundfunk. Durch mehrere Zufälle landete ich beim BR und über den nach einigen Jahren in Rosenheim. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es Schicksal war. Denn schöner als momentan könnte mein Leben nicht sein. Ich liebe die Mentalität, die Sprache, die Berge. Ich liebe die Themen, die Möglichkeiten und meine Kollegen. Danke Bayern, Danke BR. Es ist wirklich schön hier.