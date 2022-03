Der Bayerische Rundfunk im Nationalsozialismus Die Übertragung der Olympischen Winterspiele 1936

Vom 6. bis 16. Februar 1936 fanden in Garmisch-Partenkirchen die IV. Olympischen Winterspiele statt. Für die Propaganda der Nationalsozialisten war das Sportereignis von größter Bedeutung. Man wollte der Welt ein friedfertiges und leistungsfähiges, nationalsozialistisches Deutschland vortäuschen.

Die Olympischen Winterspiele 1936 waren ein internationales Sportereignis, das in dieser Größenordnung bis dahin noch nie stattgefunden hatte: 646 Athletinnen und Athleten aus 28 Nationen traten in 8 Disziplinen gegeneinander an. Über 500.000 Gäste besuchten Garmisch-Partenkirchen. Extra für die Olympischen Winterspiele hatten die Nationalsozialisten ein Jahr zuvor die beiden Nachbargemeinden Garmisch und Partenkirchen zwangsvereinigt. Mit dieser erzwungenen Zusammenlegung sollte die Einheit des Deutschen Reichs symbolisiert werden.