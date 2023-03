Kurt Wilhelm – 100. Geburtstag Regisseur, Autor, Biograph, Redakteur und viel mehr…

"Der Brander Kaspar und das ewig Leben" ist das Kultstück in Bayern und eng mit dem Namen Kurt Wilhelm verbunden. Wilhelm schrieb die Theaterfassung nach der Erzählung seines Urgroßonkels Franz von Kobell und inszenierte es 1975 am Bayerischen Schauspielhaus, wo es über tausend Mal auf dem Programm stand. Am 24. Dezember 1975 war der "Brandner Kaspar" erstmals im Bayerischen Fernsehen zu sehen und auch dort ein Erfolg, was über zwanzig Wiederholungen zeigen.

Produzierte mit Karl Valentin

Kurt Wilhelm kam am 8. März 1923 in München-Schwabing zur Welt. Er besuchte die Schule in München und Berlin, danach das Max-Reinhard-Seminar in Wien. Theatererfahrung sammelte er am Burgtheater, im Theater in der Josefstadt und ab 1943 in Stuttgart. Bereits als 22-jähriger kam er nach Kriegsende zu Radio München und arbeitete für das Hörspiel und Unterhaltungssendungen. Mit Karl Valentin, dessen Humor vielen nach dem Krieg zu negativ war, produzierte er trotzdem einige Stücke und stand mit ihm vor dem Mikrofon. Später erinnert er sich: "Das mit dem Karl Valentin war, weil die Liesl Karlstadt zu der Zeit auf Tournee war". Sein Platz war bereits hinter dem Mikrofon und der Auftritt mit Valentin nur eine Episode.