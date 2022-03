Rundfunkgymnastik für die Hausfrau Schlank und fit durch die Fastenzeit

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit und damit für viele der Verzicht auf Süßigkeiten, Alkohol und andere Genüsse, die das Leben versüßen. Und bald schon beginnt auch der Frühling. Zeit also, seinen Körper nicht nur innerlich zu reinigen, sondern sich auch Gedanken um seine äußere Form zu machen. Die Übungen in unserer Bildergalerie sind dafür gerade richtig. Waren sie einst der Hausfrau vorbehalten, hätten sie sicherlich auch dem Herrn im Büro gut getan.