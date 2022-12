Doppeljubiläum "Alpen - Donau - Adria" 40 Jahre in Europa und 30 Jahre im BR Fernsehen

Dezember 1978 in Venedig. Sieben Regierungschefs unterzeichneten den "Alpen-Adria" Vertrag und vereinbarten eine enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Arbeitsgemeinschaft ihrer Länder.

Anlass für die Idee zu ADA: Die Alpe Adria Konferenz in Venedig im Dezember 1978 Vor Ort als Berichterstatter: Günther Ziesel, österreichischer Journalist und damals Chefredakteur des ORF Steiermark. Er hat eine Idee, die kühn und geradezu revolutionär erschien: "Ich dachte mir, es müsse doch möglich sein, eine solche Zusammenarbeit auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dieser Region zustande zu bringen."

Von der Idee zur Sendung

Und seine Idee wurde tatsächlich umgesetzt. Ende 1982 feierte das TV-Magazin "Alpen-Adria" Premiere im ORF und einigen Nachbarländern, was als medialer Meilenstein galt. Denn zum ersten Mal hatten Rundfunk-Stationen aus West und Ost mit unterschiedlichen politischen Systemen: aus dem NATO-Land Italien, dem Warschauer-Pakt-Staat Ungarn, dem blockfreien Jugoslawien und den neutralen Ländern Schweiz und Österreich gemeinsam eine Sendung produziert. Der Bayerische Rundfunk schloss sich 1992 der "ALPEN-DONAU-ADRIA" (ADA) Senderkooperation an. Mit Moderatorin Renate Herzberg erhielt ADA im Jahr 2008 im BR zum ersten Mal ein "weibliches Gesicht".

4000 Berichte in fünf Sprachen

ALPEN-DONAU-ADRIA (ADA) ist eine im wahrsten Sinne des Wortes mitteleuropäische Magazinsendung mit Berichten aus der Alpenregion, den Donauraum und rund um das nördliche Mittelmeer. Bis heute wurden im ALPEN-DONAU-ADRIA Magazin rund 4000 Berichte ausgestrahlt: in fünf Sprachen, produziert von Reporterinnen und Reportern der beteiligten Rundfunksender. Im Fokus stand stets: Menschen näher zu kommen, ohne ihnen dabei zu nahe zu treten. In der Fülle der Berichte über Menschen, Tiere, Landschaften und Leidenschaften gibt es zahlreiche Glanzlichter, die besonders in Erinnerung geblieben sind.

Highlights und Erinnerungen aus 40 Jahren

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Mit dabei: Außergewöhnliche Menschen wie Ötzi... Eine ganz besondere Attraktion war und ist Ötzi, die ca. 5000 Jahre alte Gletscher-Mumie. Seit der Mann aus dem Eis 1991 auftauchte, steht er im Visier der Wissenschaft. Und die fand heraus, dass Ötzi offenbar an Rheuma litt und seine Schmerzen gezielt mit Nadelstichen behandelte, ähnlich der heute angewandten Akupunktur-Therapie.

Von der reinen Herrenrunde zum gemischten Powerteam

In den ersten Jahren waren ausschließlich Männer die Macher und Moderatoren des ALPEN-DONAU-ADRIA Magazins, und zwar in allen beteiligten Rundfunksendern. Doch das hat sich geändert. Heute sind in der ADA-Senderfamilie sehr viele Reporterinnen, Moderatorinnen und Redakteurinnen aktiv, sowohl bei der Auswahl und Umsetzung von Themen als auch im Erscheinungsbild von ADA, das weiblicher und moderner geworden ist.

Kontinuität und Wandel

Geblieben ist die Einzigartigkeit des ALPEN-DONAU-ADRIA Magazins in der europäischen Fernsehlandschaft. Noch immer liegt der besondere Charme der Sendung darin, dass der Bayerische Rundfunk (BR) und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Italien (Rai), Kroatien (HRT) und Slowenien (RTV) sowie das ungarische Staatsfernsehen (MTVA) die Beiträge aus ihren Regionen gemeinsam zusammenstellen und austauschen. Jeden Monat werden von den beteiligten Rundfunkanstalten ein bis zwei ADA-Sendungen ausgestrahlt, mit meist fünf Magazin-Beiträgen sowie Info-Tipps aus den Sendegebieten, präsentiert in der jeweiligen Landessprache. Und noch immer beruht diese länder- und senderübergreifende Kooperation auf einer rein mündlichen Vereinbarung, ohne schriftlichen Vertrag, anders als die Arbeitsgemeinschaften und Allianzen auf politischer Ebene.

Dr. Hilde Stadler, Redakteurin "Europamagazine", BR Fernsehen "40 Jahre Alpen-Donau-Adria, das ist ein außergewöhnliches Jubiläum von einer außergewöhnlichen Sendung. Wenn Redaktionen von fünf Rundfunksendern zusammenarbeiten, Beiträge austauschen und gemeinsam eine Sendung produzieren in der jeweiligen Landessprache, dann kam das vor vierzig Jahren einer Revolution gleich. Heute ist Alpen-Donau-Adria immer noch einzigartig in der europäischen Fernsehlandschaft und auch auf Digital-Kurs. Denn einzelne Beiträge sind inzwischen auch auf Social-Media Kanälen zu sehen." Dr. Hilde Stadler, Redakteurin 'Europamagazine', BR Fernsehen

Konstruktive Medienkooperation als Vorbild

Journalisten und Journalistinnen haben in den vergangenen 40 Jahren eine Reihe von Umbrüchen in Europa medial begleitet, positive Veränderungen ebenso wie problematische Entwicklungen. Trotz mancher politischen Krisen und während der Balkankriege arbeiteten die Redaktionsteams von Alpen Donau Adria immer konstruktiv zusammen und haben das Gemeinsame vor das Trennende gestellt. Gerade für die osteuropäischen Staaten Ungarn und die jugoslawischen Nachfolgestaaten Kroatien und Slowenien war diese mediale Kooperation ein wesentlicher Schritt zur europäischen Integration ihrer Länder.

Glückwunsch – Congratulazioni – Čestitamo – Čestitke – Gratulálunk!

"Meiner Meinung nach könnte dieses Projekt ja sogar das Vorbild sein für ein großes EU-weites Projekt, denn wir brauchen Initiativen, Sendungen, die Menschen verbinden und nicht trennen. Und in diesem Sinne: Happy Birthday ALPEN-DONAU-ADRIA ! Vierzig Jahre ist ein super Alter. Wir wissen alle, es ist eigentlich das beste Alter. Man steht in der Mitte des Lebens und hat noch viel Schönes vor sich." Dr. Susanne Glass, Redaktionsleiterin Ausland & politischer Hintergrund

Doppel-Jubiläum und neue Herausforderungen