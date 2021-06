BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Der letzte Mensch

Angesichts der zahllosen Krisen, die die Gegenwart erschüttern, scheint die Angst vor dem "Einbruch des Realen" (Slavoj Žižek) zu wachsen. Menschen lieben es, die Zukunft als Desaster zu denken. Das Feature will die Geschichte der Gegenwart schon mal probeweise zu Ende erzählen und befragt dazu Menschen, die sich auf den Ernstfall vorbereiten. Welche Art Zukunft liegt eigentlich vor den Menschen und: Kann man sie überleben? Was tut man, wenn der Supermarkt an der Ecke nach Panikkäufen leergeräumt ist? Und: Sind soziale Beziehungen belastbar in einer möglichen Krise?