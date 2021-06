BR-Magazin-Tipp: Jugend Du bist, was du bist

Auch Puls, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, beschäftigt sich in der ARD-Themenwoche "Anders als Du denkst" mit dem Thema Toleranz. Für das preisgekrönte Format "Die Frage" ist ein Reporter unterwegs und beschäftigt sich auf ganz spezielle Weise mit dem Thema. Michael Bartlewski stellt sich den Fragen "Wie porno sind wir?" und "Warum haten wir soviel im Netz?"

Am 15. November begibt sich Bartlewski in die schlüpfrige Welt der Pornos. Denn Pornografie ist durch das Internet so leicht verfügbar wie niemals zuvor. Und auch in der Popkultur scheint es immer pornöser zuzugehen, zum Beispiel in Musikvideos: Da gibt es viel nackte Haut und alle finden das "geil". Bei seinen Recherchen trifft der Reporter auf die selbsternannte Porno-Queen Josy Black, besucht einen Porno-Produzenten und eine Prostituierte und findet heraus: Wie porno sind wir wirklich? Wer verdient am Sex im Netz? Und welchen Einfluss hat das alles auf unser Liebesleben?

Am 20. November geht es dann um eine ganz andere Frage: Warum haten, also hassen, wir soviel im Netz? Wir beleidigen andere auf Facebook, hinterlassen wütende Kommentare unter YouTube- Videos und es scheint, als würde es eine eigene Hate-Armee geben, die sich immer neue Opfer sucht. Ist das Netz böse? Oder sind wir es? Die Antworten gibt es auf allen Kanälen: am 15. bzw. 20. November im Bayerischen Fernsehen, als zweistündiges Radio-Feature am 29. bzw. 22. November um 18 Uhr auf deinpuls.de und auch als interaktives Online-Dossier aus Radio, TV und zusätzlichen Inhalten, bei dem der User selbst durch die verschiedenen, extra aufbereiteten Aspekte des Themas navigieren kann. Ab Anfang November findet man dies ebenfalls auf der Seite von Puls im Netz.