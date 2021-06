BR-Magazin-Tipp: Wissen Faszinierende Jäger der Lüfte

Mit 300 km/h – beinahe so schnell wie ein Flugzeug fliegt – stellt der Falke seiner Beute nach und schnappt sie sich im Flug. Er tötet mit einem gezielten Biss in Nacken oder Hinterkopf. Das macht den Falken zum beliebten Jagdvogel. Im Alten Ägypten galt der Falke als heiliges Tier, in der Arabischen Welt ist der Greifvogel bis heute ein Prestige-Objekt.