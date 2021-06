BR-Magazin-Tipp: Wissen Betörende Düfte

Die Rose gilt als Symbol der Liebe und der Schönheit. In der griechischen Mythologie wurde Aphrodite, die Göttin der Liebe, mit einem weißen Rosenstrauch aus dem Schaum des Meeres geboren. Die Römer schwelgten bei Gelagen buchstäblich in Rosen. Und der Teufel soll die Heckenrose erschaffen haben, um an ihren Stacheln zum Himmel zu klettern. Susanne Poelchau stellt in "radioWissen" diese Pflanzenschönheit vor, von der es inzwischen unzählige Züchtungen gibt, und deren erste Exemplare vor circa 40.000 Jahren durch Fossilienfunde in Nordamerika belegt sind.