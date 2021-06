BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Der Kommissar liest vor

Fast zwanzigmal ließ Friedrich Ani seinen berühmten Kommissar Tabor in den Straßen der bayerischen Landeshauptstadt ermitteln. Dann erfand er mit Polonius Fischer einen Mönch als Ermittler und mit Jonas Vogel einen blinden Polizisten in der Mordkommission. Nun tritt Jakob Franck auf den Plan: wieder ein Einzelgänger, seit kurzem pensioniert und allein mit den Geistern der Vergangenheit. Francks Leben im Ruhestand misslingt, wie könnte es anders sein. Ein alter Fall holt ihn ein, als sich ein Mann namens Ludwig Winther meldet, der endlich wissen will, ob sich seine Tochter vor Jahren wirklich das Leben nahm oder ob ihr Mörder noch auf freiem Fuß ist.