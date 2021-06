BR-Magazin-Tipp: Humor Was Gery auf die Palme bringt

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum von "Monis Brettl" im Oberen Wirt in Gilching steht auch der weißblaue Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks vor der Tür. In der 92. Ausgabe der "radioSpitzen live vor Ort" präsentiert Mathias Tretter einen hochbegabten Nachwuchskünstler und einen auf bayrischen Kleinkunstbühnen seltenen Gast, den frisch gekürten österreichischen Gewinner des renommierten Radio-Kabarettpreises "Salzburger Stier 2016": Gery Seidl.

Seine Laufbahn als Kabarettist begann er 2003 im Duo mit Gerhard Walter. Noch im selben Jahr erhielten die beiden den begehrten Münchner Kabarettförderpreis "Kabarett Kaktus". Eine Auszeichnung, die sie sich damals übrigens mit Mathias Tretter teilten. Inzwischen macht Gery Seidl als Solist in ganz Österreich Furore. In seinem preisgekrönten Kabarettstück "Bitte. Danke" berichtet er vom alltäglichen Wahnsinn im Leben eines erfolgreichen Paares, das aus der Stadt in die Provinz gezogen ist. Sein Programm besteht aus grandios erzählten, sehr komischen Geschichten mit hohem Wiedererkennungswert. Mit dabei sind der Nachwuchskünstler und Wortwitz-Experte Felix Oliver Schepp mit seinem ersten Soloprogramm "ZeitLoope" und natürlich der Gastgeber: Mathias Tretter. Der zweite Teil der Sendung folgt am 15. April um 14.05 Uhr.