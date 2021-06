BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Der Erzfeind

Klar ist nur, dass Putin am Vorabend der umstrittenen Olympischen Spiele in Sotschi um gute Presse bemüht ist. Und dass eine geheimdiplomatische deutsche Mission unter Leitung von Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher dabei eine Rolle spielt.

Wer ist Chodorkowski wirklich? Plant er seine Rückkehr nach Russland? Will er sich für seine Haft an Putin rächen? Tuschi hat den Russen im ersten Jahr nach dessen Freilassung begleitet.

Der Film ist im BR Fernsehen in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Direkt im Anschluss läuft „Der Fall Chodorkowski“, eine Doku so spannend wie ein Politthriller. Cyril Tuschi hat darin den Wandel des Michail Chodorkowski vom Sozialisten zum Kapitalisten und schließlich, im sibirischen Gefängnis, zum Märtyrer dokumentiert.