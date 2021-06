Mein Freund Rockefeller Wer ist dieser Mann?

Da sitzt ein Mann in blauer Sträflingskleidung, ein Haarschippel fällt ihm in die Stirn, eine ovale Brille hat er auf. Schultern und Mundwinkel hängen. "Fiktion, was ist denn Fiktion?", schwadroniert er. "Fiktion ist Lüge. Jeder Roman, den wir lesen, jeder Spielfilm, den wir sehen, ist eigentlich eine Lüge." Das Auge der Kamera ruht auf dem Mann und lässt sich nicht trügen. Trotz des klaren Blicks der Kamera und der ruhigen Bilder kann auch Steffi Kammerers Dokumentarfilm "Mein Freund Rockefeller", der jetzt in deutscher Erstausstrahlung im BR Fernsehen läuft, nach der Wahrheit nur vorsichtig tasten.

Der Sträfling, der sich selbst offensichtlich gerne reden hört, ist einer der größten Lügner der Gegenwart. Er heißt Christian Gerhartsreiter, geboren 1961 als Sohn einer Schneiderin und eines Malers, ist in Übersee am Chiemsee aufgewachsen. Als 17-Jähriger ging er in die USA, legte sich dort wechselnde neue Identitäten und Namen zu und lebte schließlich als Clark Rockefeller auf ganz großem Fuß – bis zu seiner Scheidung 2007. Danach folgten Absturz, Sorgerechtsstreit und 2008 eine Verhaftung, weil er seine Tochter entführt hatte. Das Gefängnis-Interview mit Gerhartsreiter führten der US-amerikanische Autor Walter Kirn, ein ehemaliger Freund des Hochstaplers, und Steffi Kammerer. Kirn ließ sich von der Geschichte zum Thriller "Blut will reden" inspirieren. Denn Christian Gerhartsreiter ist nicht nur Hochstapler und Entführer, er ist auch ein verurteilter Mörder und sitzt eine Haftstrafe von 27 Jahren ab. Er hat in einer Zeit, als er sich Chris Chichester nannte und einen britischen Adeligen gab, den Sohn seiner Vermieterin getötet, dessen Leiche zerstückelt und im Garten vergraben. Es gibt die Vermutung, dass er mordete, um nicht enttarnt zu werden. Die Ehefrau des Mordopfers ist bis bis heute verschwunden, eventuell wurde auch sie getötet. Gerhartsreiter beteuert seine Unschuld.