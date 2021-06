BR-Magazin-Tipp: Wissen Glaube und Erotik

Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, muss man sieben Schritte nach Osten gehen. Wenn Kühe eine Staubwolke aufgewirbelt haben, muss man sich 100 Schritte entfernen. Solche Gebrauchsanweisungen stehen in den Tantras, die vor ein bis zwei Jahrtausenden in Indien entstanden. Sie zeigen Strategien auf, wie sich mit dem Körper, der Energie und allem anderen, was die materielle Welt bietet, Glückseligkeit erzielen lässt. Nach Europa sind von den Tantras bisher hauptsächlich Anleitungen zum Verhalten beim Sex durchgedrungen.