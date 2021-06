BR-Magazin-Tipp: Bayern Saure Bratwürscht und Bäckerbier

Immer wieder trifft man in und um Bayreuth auf Leute, die alte Koch- und Backrezepte kennen und die traditionelle Küche hochhalten. Nicht nur daheim, sondern auch in Wirtshäusern und Bäckereien. Vor allem zur "Kerwa", wie hier die Kirchweih heißt, aber auch an anderen kirchlichen Feiertagen werden gern traditionelle Gerichte serviert, wobei man es in der Festspielstadt genauso deftig mag wie überall in Oberfranken. In der Gaststätte "Mannbräu" serviert die Wirtin noch typische Kerwa-Gerichte wie "Kreefleisch" oder "saure Bratwürscht". Dazu gibt es viel hausgemachte Soße zum „Dutschen“. In der 250 Jahre alten Bäckerei Lang werden nicht nur "Kretzaweckla" gebacken, sondern auch der alte "Beck’n Bräu"-Brauch aufrechterhalten, der erlaubt, einmal im Jahr Bier zu brauen und auf der Straße auszuschenken.