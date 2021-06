BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Heilige Woche

In der Heiligen Woche feiert die Kirche das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Am Palmsonntag, mit dem die Karwoche beginnt, wird an den Einzug Christi in Jerusalem erinnert. Das Bayerische Fernsehen überträgt die feierliche Palmsonntagsprozession und den Gottesdienst mit Papst Franziskus live aus Rom. Am Gründonnerstag, an dem des letzten Abendmahls Jesu mit den zwölf Aposteln gedacht wird, stellt die Dokumentation "Hoffnungsgeschichten – Kuchen, Karteln, Kerzenschein" die Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg vor. In einer Vesperkirche kommen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen und essen, reden und feiern miteinander. Niemand soll ausgeschlossen sein, nur weil der Geldbeutel ein warmes Essen nicht hergibt.

Am Karfreitag stellt das Bayerische Fernsehen verschiedene Kalvarienberge, die meist am Ende eines Kreuzwegs stehen, in Italien, Polen, der Bretagne und Bayern vor. In Europa gibt es circa 2.000 dieser Denkmäler. Jedes hat sein eigenes Gesicht und seine eigene Geschichte. Vom schlichten Holzkreuz bis zu den prachtvollen "Sacri Monti" in Norditalien. Die ältesten Kalvarienberge sind aus Stein und stehen in der Bretagne. Der Calvaire von Tronoën (mittleres Foto), der wohl älteste Kalvarienberg der Bretagne, geht auf das 15. Jahrhundert zurück.

ARD-alpha widmet sich ab 15.30 Uhr Osterbräuchen aus Kärnten, der Oberlausitz (16.15 Uhr) und dem Rheinland (16.45 Uhr). In den Dokumentationen werden unter anderem Fastentücher, die sorbischen Osterreiter und die Krachnacht in Hallenberg vorgestellt. Um "Ostern bei den Lipowanern", einer altrussischen Minderheit im rumänischen Donaudelta, geht es um 17.45 Uhr.