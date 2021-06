BR-Magazin-Tipp: Kultur Monsieur de Voltaire

François Marie Arouet nannte sich seit dem Erscheinen seines ersten großen Werkes "Ödipus" nur noch Monsieur de Voltaire. Schon als Jesuitenschüler zeichnete er sich durch glänzende Begabung und eine Neigung zum Freidenkertum aus. Nachdem er das Studium der Rechte in Paris begonnen, aber nicht abgeschlossen hatte, verspürte er die Berufung zum Schriftsteller. Mit Dramen, philosophischen und historischen Abhandlungen wurde er schnell bekannt und bald berühmt. Wegen Schmähungen des absolutistisch regierenden Königs Ludwig XIV. floh Voltaire nach seiner Einkerkerung in der Pariser Bastille nach England und trat dort in Verbindung mit aufgeklärten Denkern wie David Hume und John Locke.