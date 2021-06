BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Erwachsenwerden

Seit dem Abi vor fünf Jahren haben sich die Freundinnen Jo und Kati nicht mehr gesehen. Während die eine die Welt bereist und mittlerweile in Indien gelandet ist, schlägt sich die andere mühsam mit den Abschlussprüfungen an der Uni herum. Aber die fünf Jahre sind wie weggeblasen, als Kati (Anna Maria Sturm) eines Tages auf ihrem Anrufbeantworter besorgniserregende Nachrichten von Jo (Rosalie Thomass) hört. Sofort lässt sie alles stehen und liegen, um Jo in Indien zu suchen. Was Kati nicht ahnt: Jo ist schon längst auf dem Weg nach Hause. Während Kati durch Indien reist, platzt sie in ihr Heimatdorf und wirbelt – wie früher – alles gehörig durcheinander.

Das Bayerische Fernsehen zeigt Marcus H. Rosenmüllers Film "Beste Chance" am 10. Oktober als Erstaufführung (20.15 Uhr). "Beste Chance" ist der dritte Teil von Rosenmüllers oberbayerische Coming-of-Age-in-der-Provinz-Trilogie. In Teil eins, "Beste Zeit" von 2007 (23.25 Uhr), sind die beiden Mädchen noch 17 Jahre alt, haben Stress mit den Eltern und träumen von der großen Liebe. Was man eben so macht als Teenager – Provinz hin oder her. Aber dann bekommt Kati unerwartet die Zusage von einem Austauschprogramm, für ein Jahr in die USA gehen zu können ...