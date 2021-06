BR-Magazin-Tipp: Leben Brasiliens Vielfalt erleben

In diesem Sommer schaut alle Welt wegen Olympia nach Brasilien. ARD-alpha nimmt das zum Anlass, das riesige Land in einem Themenschwerpunkt vorzustellen. Los geht’s mit dem Auslandsmagazin der Hochschule für Fernsehen und Film München: Für die Reihe "Close up: Brasilien" haben sechs Studierende das Land bereist und von dort Reportagen und Porträts mitgebracht. "Mit Volldampf durch Brasilien" stellt den für Gold- und Edelsteinfunde berühmten Bundesstaat Minas Gerais vor, das Kamerateam ist mit der Dampflok und einem alten Raddampfer unterwegs. Den Schattenseiten Brasiliens widmet sich die Doku "Cosmo und die andere Seite der Straße", die den bayerischen Pfarrer Gerhard Brandstetter und das von ihm gegründete Kinderdorf vorstellt. Kindern wie Cosmo versucht er eine Alternative zur Hölle aus Armut, Drogen und Mord zu bieten.