Erste Hörfunkdirektorin Dr. Gustava Mösler

13. Dezember 1920

Gustava Mösler auf Helgoland geboren

1945

Promotion in Germanistik und Theaterwissenschaft anschließend Studium der Wirtschaftswissenschaften

1950 bis 1953

Freie Mitarbeiterin in der Kulturabteilung des Bayerischen Rundfunks

1953 bis 1961

Festanstellung als Redakteurin in der Film-Redaktion, dann im Nachtstudio bzw. Sonderprogramm

1961 bis 1963

Kommissarische Leitung des Sonderprogramms

1963 bis 1971

Nach der Auflösung des Sonderprogramms, Redakteurin im Nachtstudio und Mitarbeit in den Kultur- und Wissenschaftsredaktionen des Bayerischen Fernsehens

1971 bis 1980

Aufbau und Leitung der Redaktion Wissenschaft

1980 bis 1982

Leiterin der Hauptabteilung Kultur

1982 bis 1985

Hörfunkdirektorin des Bayerischen Rundfunks. Unter ihrer Ägide wurde u. a. Bayern 3 reformiert und die Welle Bayern 4 Klassik – heute BR-Klassik – zu einem Vollprogramm ausgebaut.

14. Juni 2021

Im Alter von 100 Jahren verstorben.