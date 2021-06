Bayerischer Rundfunk Trauer um erste Hörfunkdirektorin Gustava Mösler

Im Alter von 100 Jahren ist Dr. Gustava Mösler, ehemalige Hörfunkdirektorin des BR und erste Frau in diesem Amt innerhalb der ARD, gestorben. Wie die Familie gegenüber dem BR bestätigte, ist sie am 14. Juni im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, so wie sie es sich immer gewünscht hatte. Die gebürtige Helgoländerin, die in Grünwald bei München und zuletzt zeitweise bei ihrem Sohn in Nürnberg lebte, war von 1982 bis 1985 Hörfunkdirektorin des Bayerischen Rundfunks. Den BR betrachtete sie bis zu ihrem Tod als ihre Heimat, unabhängigen Journalismus als höchstes Gut.